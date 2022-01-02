عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبحاث تكشف: هناك أشخاص محصنون ضد الإصابة كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشف تقرير جديد، عن إصابة أسرة كاملة بـ فيروس كورونا، لكن أحد أفراد الأسرة لم يصاب ولم تظهر عليه أي أعراض.

 

وبالرغم من ذلك، أولئك الذين أصيبوا بـ فيروس كورونا Covid كان تم تطعيمهم مرتين وتعزيزهم، ومع ذلك لا يزالون يلتقطون الفيروس مرة أخرى.

 

ومع استمرار انتشار العدوى في موجة متغير أوميكرون Omicron الجديدة، ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني - أصبحت حالات الأشخاص الذين تمكنوا من البقاء بعيدًا عن العدوى أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. 

txt

اثنان فى واحد..أستاذ مناعة يوضح أعراض المتحور الجديد فلورونا

txt

الفرق بين أعراض أوميكرون ودلتا.. هل يؤثران على الرئة ؟

وكشفت التقارير الطبية، أن هناك أدلة متزايدة على أن بعض الأشخاص مقاومون بشكل طبيعي لفيروس كورونا Covid، لأسباب غير مفهومة تمامًا يُعتقد أن هؤلاء الأشخاص كانوا بالفعل محصنين ضد فيروس كورونا، وأنهم يظلون كذلك حتى أثناء تحوره.

 

ويأمل الخبراء أنه من خلال دراسة هؤلاء الأفراد المحظوظين، قد يفتحون القرائن التي ستساعدهم على إنشاء لقاح مقاوم للتغيرات يمكن أن يبقي فيروس كورونا Covid في مأزق إلى الأبد.

 

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، في أمريكا والبرازيل، يبحث الباحثون في الاختلافات الجينية المحتملة التي قد تجعل بعض الأشخاص محصنين للعدوى.

 

وفي جامعة كوليدج لندن (UCL)، يدرس العلماء عينات الدم من مئات من موظفي الرعاية الصحية الذين - على ما يبدو رغم كل الصعاب - تجنبوا الإصابة بالفيروس.

كورونا فيروس كورونا اوميكرون متغير أوميكرون Omicron

موضوعات متعلقة

افحص نفسك.. عرضان جديدان يؤكدان إصابتك بمتغير أوميكرون

بسبب أوميكرون.. استشاري يُحذر: نشهد انتشارا غير مسبوق لـ فيروس كورونا

مفاجأة.. متغير أوميكرون يوفر مناعة ضد سلالة دلتا

احذر منها .. أعراض متغير أوميكرون الخفيفة

ترشيحاتنا

يتيح لك هذه الخدمات.. إطلاق نسخة محدثة من تطبيق منتدى شباب العالم

دعاء رؤية هلال شهر جمادى الآخرة .. 10 كلمات حث عليها النبي

أبحاث تكشف: هناك أشخاص محصنون ضد الإصابة كورونا

موديل 2022.. أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا بالسوق المصرى

أخبار التكنولوجيا| احذر الرد على هذا النوع من الرسائل على واتساب.. شاومي تتحدى نفسها بهاتف جديد بقدرات تصويرية مميزة

الإسترليني يرتفع 19 قرشا.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر ختام اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

"الحكومة" تكشف حقيقة غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة بسبب الأمطار

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على الحكم بقبول طعن العامري فاروق

ضباب يحجب الرؤية.. "الأرصاد" تحث المواطنين على تأجيل السفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

لإنقاذ سائق.. شاهد شاب يلقي بنفسه وسط السيول الجارفة|فيديو

شاهد.. أسد يتجول في شوارع الكويت ويثير فزع السكان|فيديو

من "البورش" إلي الشارع.. قصة 24 ساعة عصيبة في حياة يارا محمد

فيديو

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

النجوم وكورونا.. فنانون جدد أصابهم الفيروس

كريزة مرارة.. مرض مي عز الدين يهددها بعملية جراحية

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية في عدد من المحافظات.. وتحذيرات من سيول في سيناء

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

المحرر الدبلوماسي

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ