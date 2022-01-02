أبحاث تكشف: هناك أشخاص محصنون ضد الإصابة كورونا

كشف تقرير جديد، عن إصابة أسرة كاملة بـ فيروس كورونا، لكن أحد أفراد الأسرة لم يصاب ولم تظهر عليه أي أعراض.

وبالرغم من ذلك، أولئك الذين أصيبوا بـ فيروس كورونا Covid كان تم تطعيمهم مرتين وتعزيزهم، ومع ذلك لا يزالون يلتقطون الفيروس مرة أخرى.

ومع استمرار انتشار العدوى في موجة متغير أوميكرون Omicron الجديدة، ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني - أصبحت حالات الأشخاص الذين تمكنوا من البقاء بعيدًا عن العدوى أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.

وكشفت التقارير الطبية، أن هناك أدلة متزايدة على أن بعض الأشخاص مقاومون بشكل طبيعي لفيروس كورونا Covid، لأسباب غير مفهومة تمامًا يُعتقد أن هؤلاء الأشخاص كانوا بالفعل محصنين ضد فيروس كورونا، وأنهم يظلون كذلك حتى أثناء تحوره.

ويأمل الخبراء أنه من خلال دراسة هؤلاء الأفراد المحظوظين، قد يفتحون القرائن التي ستساعدهم على إنشاء لقاح مقاوم للتغيرات يمكن أن يبقي فيروس كورونا Covid في مأزق إلى الأبد.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، في أمريكا والبرازيل، يبحث الباحثون في الاختلافات الجينية المحتملة التي قد تجعل بعض الأشخاص محصنين للعدوى.

وفي جامعة كوليدج لندن (UCL)، يدرس العلماء عينات الدم من مئات من موظفي الرعاية الصحية الذين - على ما يبدو رغم كل الصعاب - تجنبوا الإصابة بالفيروس.