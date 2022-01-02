بسبب كورونا.. ليفربول يعلن أسماء الغائبين عن لقاء تشيلسي

أعلن ليفربول رسميًا، اليوم الأحد، 3 من الفريق بفيروس كورونا، وغيابهم عن مباراة تشيلسي المقررة اليوم الأحد في البريميرليج.

وكشف نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أنه تم استبعاد الحارس البرازيلي أليسون بيكر ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو والمدافع الكاميروني جويل ماتيب من مباراة ليفربول مع تشيلسي اليوم بعد إجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجتها إيجابية.

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهة نارية، مساء اليوم، بين تشيلسي وليفربول، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



تقام مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام السادسة والنصف مساء “بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم 1، بتعليق عصام الشوالي.