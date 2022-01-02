تشكيل ليفربول ضد تشيلسي.. صلاح اساسيا والبلوز بالقوة الضاربة

أعلن مدربا تشيلسي وليفربول عن التشكيل الرسمي لكلا الفريقين، في اللقاء المقرر إقامته بينهما مساء اليوم، في الجولة الـ21 من البريميرليج.
تشكيلة ليفربول الرسمية:
كيليهير
تسيميكاس - كوناتي - فان دايك - أرنولد
ميلنر - فابينيو - هندرسون
ماني - جوتا - صلاح
تشكيلة تشيلسي الرسمية:
ميندي
روديجر - سيلفا - تشالوباه
ألونسو - كوفاستش - كانتي - أزبيليكويتا
هافيرتز - ماونت
بوليسيتش
تقام مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام السادسة والنصف مساء “بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم 1، بتعليق عصام الشوالي.
وفشل ليفربول في تحقيق الفوز آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع توتنهام 2-2، وخسر من ليستر سيتي بهدف دون رد.
على الجانب الآخر يطمح فريق تشيلسي في خطف الثلاث نثاط من فريق ليفربول، لتقليص فارق النقاط مع مانشستر سيتي متصدر البريميرليج.