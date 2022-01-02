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رياضة

تكثيف مشاركة شباب الأزهر والكنيسة في أنشطة ومبادرات وزارة الشباب والرياضة

صدى البلد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لقاءًا حواريا مع ممثلي الأزهر الشريف والكنسية المصرية بديوان وزارة الشباب والرياضة اليوم، لبحث تفعيل أوجه التعاون المشترك للنشء والشباب في مختلف أنشطة ومشروعات ومبادرات وزارة الشباب والرياضة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، فى مستهل اللقاء، عن تهنئته لجميع الحضور ولشباب مصر بمناسبة الاحتفالات التي يشهدها المجتمع المصرى حالياً بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مؤكداً تقديره للجهود الى تبذلها مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وكافة المؤسسات التابعة لهما في جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق بتمكين النشء والشباب والفتيات في شتي المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاقتصادية والتنموية بوجه عام.

وأشاد بالدور الوطنى الذى يؤديه الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في مختلف المجالات التنموية ومساهمتهم في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حالياً في شتي المجالات وهو ما ظهر جلياً بإطلاق الجمهورية الجديدة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن خطة الوزارة ترتكز على تنفيذ رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بتكثيف المبادرات الخاصة بدعم قيم الولاء والانتماء وتعظيم مساهمات الشباب في المجالات التنموية المصرية.

وأشار إلى أن مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية فضلاً عن الخدمات الصحية والتنموية التي تتيحها للمجتمعات المحيطة بها في جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

وأوضح أن الوزارة عملت خلال الأونة الأخيرة على تغيير نمط الحياة لدى مختلف المواطنين وليس الشباب فقط من خلال تكثيف برامج الممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على الصحة العامة لهم ورفع اللياقة البدنية من خلال مشروعات الدراجات والماراثونات وأنشطة مراكز الشباب والأندية الرياضية.

من جانبهم أعرب الحضور من ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية عن تقديرهم البالغ للدور الذى تؤديه وزارة الشباب والرياضة في جميع المحافظات، مؤكدين حرصهم على تكثيف مشاركة الشباب والنشء والفتيات لديهم في مختلف أنشطة ومشروعات وزارة الشباب والرياضة.

ادار اللقاء الحواري السفير أحمد الفضالي الرئيس العام لهيئة الشبان المسلمين، وبحضور كل من  الأنبا بنيامين أسقف المنوفية وكل توابعها والنائب البابوي، الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي، الأنبا ارميا أسقف الكاتدرائية الأرثوذكسية، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الدكتور محمد أحمد عمر هاشم نائبا عن الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، النائبة مريان ملاك عضو الكنيسة المصرية ومساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

كما حضر اللقاء، الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، سامي ارمينا ناشد رئيس هيئة الشبان المسيحية بمصر والشرق الأوسط (الواي)، الدكتور علوي أمين أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر، القمص بولص عويضة أستاذ القانون الكنسي ووكيل شريعة الأقباط،  الدكتور عمرو الفضالي وزير مفوض ومدير الرياضة بأندية فروع هيئة الشبان العالمية، زين فكري لبيب ميخائيل رئيس جمعية الشبان المسيحية بالمنيا (الواي)، الدكتور مصطفي رزق رئيس هيئة الشبان العالمية بالإسكندرية ورئيس قسم بكلية طب الإسكندرية.

وشارك في اللقاء النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب وعضو جمعية الشبان المسيحية (الواي)، النائبة مروة رفعت بيومي عضو مجلس النواب وعضو هيئة الشبان العالمية بالزقازيق، المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة القبطية وعضو جمعية الشبان المسيحية (الواي)، الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب ورئيس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، الأستاذة هدي يسي رئيس جمعية سيدات الأعمال وعضو الكنيسة الكاثوليكية، الدكتور أحمد الكحلاوي المنشد الديني وعضو هيئة الشبان العالمية، وعدد من السادة الحضور من الكنسية المصرية والأزهر الشريف.
 

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