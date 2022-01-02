بسبب عمود إنارة.. مصرع طفلين صعقا بالكهرباء في حادثين بأسيوط

لقي طفلان مصرعهما صعقًا بالكهرباء إثر تلامسهما أعمدة إنارة بمركزي ديروط ومنفلوط في أسيوط.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارين الأول من مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوفاة طفل إثر تعرضه لصعق كهرباء إثر تلامسه لعمود إنارة بقرية عواجه التابعة لقرية الكودية.



على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " محمد. ع. أ" 8 سنوات وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديروط المركزي واخطار النيابة العامة.

كما تلقت مديرية الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود من نقطة شرطة الحواتكة بمصرع " عبدالله. ع . ق" 11 عاما إثر تعرضه لصعق كهربائي بعد تلامسه لعمود إنارة بأحد شوارع القرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.