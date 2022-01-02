بريطانيا تسجل 137 ألف و583 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد تسجيل 137 ألفا و583 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة 13 مليونا و235 ألف و401 إصابة.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، أنه تم تسجيل 73 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 148 ألف و851 وفاة.