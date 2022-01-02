عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 10 يناير.. مزاد سيارات وموتوسيكلات جديد خاص بالنيابات .. BYD تكشف عن المقصورة الداخلية لـ ديستروير 05.. سيارات بقائمة الأسرع على مستوى العالم

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في السطور التالية: 

10 يناير.. مزاد سيارات وموتوسيكلات جديد خاص بالنيابات| تفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، عن تفاصيل مزاد جديد للسيارات خاص بالنيابات فى أول أيام عام 2022 ، والذى سيكون فى يوم 10 يناير الجارى ، ويضم سيارات وموتوسيكلات نيابات بجانب معدات أخري زراعية .

 

الأكثر فخامة.. BYD تكشف عن المقصورة الداخلية لـ ديستروير 05 الجديدة

أعلن عملاق صناعة السيارات الصينية شركة بى واى دى  BYD ، منذ ايام عن سياراتها الأكثر فخامة ديستروير 05 الجديدة ، وتقديمها للجمهور ، بعد طرحها لأول مرة خلال معرض قوانغتشو للسيارات في نوفمبر الماضي.

 

مع دخول عام 2022 .. شاهد 5 سيارات بقائمة الأسرع على مستوى العالم

مع دخول عام 2022 ، يبحث الكثير من عشاق السيارات و مشاهدة السرعات الجنونية ، على قائمة المركبات الاسرع حول العالم ، ومن المعروف أن هناك صانعي سيارات عينهم هم من يستحوذون على هذه القائمة .

 

سعر سيارة سوزوكي ألتو 2022 في السعودية

مؤخرا قدم وكيل سوزوكي في السعودية مفاجأة بطرح موديل 2022، من السيارة ألتو، والتى ستكون أكثر سيارة اقتصادية فى هذه السوق القوية، بالرغم من أن السيارات ذات فئة الهاتشباك الاقتصادية الصغيرة ، غير مستحبة فى السوق السعودية للسيارات.

 

موديل 2022.. أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا بالسوق المصرى

طرح الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيفرولية الأمريكية فى مصر الموديل الجديد 2022 من السيارة طراز أوبترا الشهيرة بين أبناء الجمهورية ، مؤخرا فى الأسواق المصرية .

اخبار السيارات السوق المصري السعودية الداخلية صناعة السيارات وزارة المالية الخدمات موقع صدى البلد السيارة العالم الاقتصاد سوزوكي

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات|أرخص سيارة بالسوق المصري..ايطالية بروح مصرية .. سيارات لا تنسى..لمحبي الدفع الرباعي.. 5 سيارات موديل 2022

أخبار السيارات .. أسباب أصوات تصدرها عربيتك .. 9 يناير بدء فعاليات مزاد جديد لمركبات النيابات

أخبار السيارات|الطرازات الكلاسيكية تجذب العشاق من جميع أنحاء مصر... أسعارهيونداي أكسنت موديل 2022

أخبار السيارات | متسابق فورمولا 1 بيير جاسلي : فيراري ومكلارين سبب إثارة حماسي.. أيهما أفضل؟.. بي إم دبليو M50 في مواجهة تسلا 3

أخبار السيارات|ظهور خاص للنسخة كورفيت C8 Z06.. أفضل صور السيارات في 2021.. قدرات جديدة لـ أودي RS Q8

أخبار السيارات|سيتروين تسحب إعلان عمرو دياب وتعتذر.. ستيلانتس في طريقها لإصدار محرك V6 جديد

أخبار السيارات | تصريحات خاصة.. مصر تحقق الريادة في مجال صناعة السيارات المعدلة.. سيارة باتموبيل الجديدة تتألق في أحدث مقطع دعائي لفيلم باتمان.. أبرز 5 سيارات كورية طرحت في السوق المصري لعام 202

أخبار السيارات | لن تكون معنا في 2022.. شركات تكتب شهادة وفاة بعض الطرازات.. مزاد جديد يضم ماركات عالمية لأهالي بورسعيد.. جنرال موتورز تعيد إحياء شارة "بويك إلكترا"

ترشيحاتنا

أسامة ربيع: افتتاح قناة السويس الجديدة وتطوير المجرى الملاحي من أهم أسباب النجاحات| فيديو

منتخب مصر يؤدي تدريبه مع انطلاق معسكره المغلق

النيابة العامة تحيل المتهم بالتعدي ضربا على سيدة وتصويرها بالوراق للمحاكمة الجنائية

الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بهدفين في رايو فايكانو

اليمن.. التحالف يطالب المدنيين بإخلاء معسكر السوادية في البيضاء

رئيس الوزراء: الصادرات المصرية حققت 31 مليار دولار بنهاية 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

تعرف على مواعيد الإجازات الرسمية خلال 2022

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

هدف عالمي.. محمد صلاح يسجل الهدف الثاني في شباك تشيلسي

ضباب يحجب الرؤية.. "الأرصاد" تحث المواطنين على تأجيل السفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

لإنقاذ سائق.. شاهد شاب يلقي بنفسه وسط السيول الجارفة|فيديو

شاهد.. أسد يتجول في شوارع الكويت ويثير فزع السكان|فيديو

من "البورش" إلي الشارع.. قصة 24 ساعة عصيبة في حياة يارا محمد

فيديو

قبل إعدامه.. ماذا طلب سفاح الإسماعيلية من والدته| فيديوجراف

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

النجوم وكورونا.. فنانون جدد أصابهم الفيروس

كريزة مرارة.. مرض مي عز الدين يهددها بعملية جراحية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

المحرر الدبلوماسي

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ