أخبار السيارات| 10 يناير.. مزاد سيارات وموتوسيكلات جديد خاص بالنيابات .. BYD تكشف عن المقصورة الداخلية لـ ديستروير 05.. سيارات بقائمة الأسرع على مستوى العالم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في السطور التالية:

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية ، عن تفاصيل مزاد جديد للسيارات خاص بالنيابات فى أول أيام عام 2022 ، والذى سيكون فى يوم 10 يناير الجارى ، ويضم سيارات وموتوسيكلات نيابات بجانب معدات أخري زراعية .

أعلن عملاق صناعة السيارات الصينية شركة بى واى دى BYD ، منذ ايام عن سياراتها الأكثر فخامة ديستروير 05 الجديدة ، وتقديمها للجمهور ، بعد طرحها لأول مرة خلال معرض قوانغتشو للسيارات في نوفمبر الماضي.

مع دخول عام 2022 ، يبحث الكثير من عشاق السيارات و مشاهدة السرعات الجنونية ، على قائمة المركبات الاسرع حول العالم ، ومن المعروف أن هناك صانعي سيارات عينهم هم من يستحوذون على هذه القائمة .

مؤخرا قدم وكيل سوزوكي في السعودية مفاجأة بطرح موديل 2022، من السيارة ألتو، والتى ستكون أكثر سيارة اقتصادية فى هذه السوق القوية، بالرغم من أن السيارات ذات فئة الهاتشباك الاقتصادية الصغيرة ، غير مستحبة فى السوق السعودية للسيارات.

طرح الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيفرولية الأمريكية فى مصر الموديل الجديد 2022 من السيارة طراز أوبترا الشهيرة بين أبناء الجمهورية ، مؤخرا فى الأسواق المصرية .