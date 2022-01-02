تشيلسي ضد ليفربول.. كوفاسيتش يقلص وبوليسيتش يعادل النتيجة لصالح البلوز

قلص فريق تشيلسي الفارق مع ضيفه ليفربول لتصبح النتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ووصلت الكرة الكرة للكوراتي كوفاسيتش بعد خطأ لصالح تشيلسي من على يمين منطقة الجزاء، ليسددها من لمسة واحدة صاروخية في الشباك.

وبعدها بدقيقة عادل كريستيان بوليسيتش النتيجة لصالح تشيلسي من تسديدة يسارية قوية.

وجاء الهدف الأول بعد أن استغل ماني خطأ من المدافع تريفوه تشالوباه في التعامل مع الكرة واستلم ماني الكرة وراوغ الحارس إدوارد ميندي ثم سدد الكرة بقوة في الشباك.

واستطاع صلاح أن يسجل هدفاً رائعا في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، بعدما وصلت له كرة على الجبهة اليمنى بعد تمريرة من أرنولد، ليراوغ الملك المصري ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي، ويسدد تسديدة قوية في الزاوية الضيقة لمرمى ميندي حارس تشيلسي.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بينما يقع ليفربول في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

ويغيب كل من أليسون، روبيرتو فيرمينو وجويل ماتيب عن اللقاء، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

ويتكون تشكيل ليفربول من:

كويمين كيليهر

أليكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كونستانتينوس تسيميكاس

فابينيو، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر

ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح.