عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي ضد ليفربول.. كوفاسيتش يقلص وبوليسيتش يعادل النتيجة لصالح البلوز

صدى البلد

قلص فريق تشيلسي الفارق مع ضيفه ليفربول لتصبح النتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ووصلت الكرة الكرة للكوراتي كوفاسيتش بعد خطأ لصالح تشيلسي من على يمين منطقة الجزاء، ليسددها من لمسة واحدة صاروخية في الشباك.

وبعدها بدقيقة عادل كريستيان بوليسيتش النتيجة لصالح تشيلسي من تسديدة يسارية قوية.

وجاء الهدف الأول بعد أن استغل ماني خطأ من المدافع تريفوه تشالوباه في التعامل مع الكرة واستلم ماني الكرة وراوغ الحارس إدوارد ميندي ثم سدد الكرة بقوة في الشباك.

واستطاع صلاح أن يسجل هدفاً رائعا في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، بعدما وصلت له كرة على الجبهة اليمنى بعد تمريرة من أرنولد، ليراوغ الملك المصري ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي، ويسدد تسديدة قوية في الزاوية الضيقة لمرمى ميندي حارس تشيلسي.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بينما يقع ليفربول في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

ويغيب كل من أليسون، روبيرتو فيرمينو وجويل ماتيب عن اللقاء، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

ويتكون تشكيل ليفربول من: 

كويمين كيليهر

 أليكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كونستانتينوس تسيميكاس

فابينيو، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر

ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي كريستيان أليسون

ترشيحاتنا

أسامة ربيع: افتتاح قناة السويس الجديدة وتطوير المجرى الملاحي من أهم أسباب النجاحات| فيديو

منتخب مصر يؤدي تدريبه مع انطلاق معسكره المغلق

النيابة العامة تحيل المتهم بالتعدي ضربا على سيدة وتصويرها بالوراق للمحاكمة الجنائية

الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بهدفين في رايو فايكانو

اليمن.. التحالف يطالب المدنيين بإخلاء معسكر السوادية في البيضاء

رئيس الوزراء: الصادرات المصرية حققت 31 مليار دولار بنهاية 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

تعرف على مواعيد الإجازات الرسمية خلال 2022

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

هدف عالمي.. محمد صلاح يسجل الهدف الثاني في شباك تشيلسي

ضباب يحجب الرؤية.. "الأرصاد" تحث المواطنين على تأجيل السفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

لإنقاذ سائق.. شاهد شاب يلقي بنفسه وسط السيول الجارفة|فيديو

شاهد.. أسد يتجول في شوارع الكويت ويثير فزع السكان|فيديو

من "البورش" إلي الشارع.. قصة 24 ساعة عصيبة في حياة يارا محمد

فيديو

قبل إعدامه.. ماذا طلب سفاح الإسماعيلية من والدته| فيديوجراف

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

النجوم وكورونا.. فنانون جدد أصابهم الفيروس

كريزة مرارة.. مرض مي عز الدين يهددها بعملية جراحية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

المحرر الدبلوماسي

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ