إعدام كميات كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى في المرج

أمرت النيابة العامة، بإعدام كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى في المرج.

وكانت تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن لحوم كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لحيازته كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على ٢ طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.