استشاري: مهارة الطبيب تساهم في إجراء جراحات السمنة بدون أضرار.. والأدوات الحديثة تجنب حدوث القيء بعد جراحات السمنة.. فيديو

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الجراح الذي يقوم بإجراء جراحات السمنة لا بد أن يعي فسيولوجية عمل المعدة، ومسؤولية كل جزء في المعدة، حتى لا يقع المريض في أي مشكلة بعد العملية.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن حرفية الطبيب هي التي تؤدي إلى أداء جراحات السمنة بدون أي أضرار، وعدم الحرفية هي التي تؤدي إلى بعض الأضرار التي قد تحدث لبعض المرضى، مشيرًا إلى أن الغشاء المخاطي المبطن للمعدة ليس مثل بعضه، فالجزء الذي يقع على اليسار للغشاء المخاطي طولي، أما الجزء اليميني للغشاء متعرج.

ولفت إلى أن الجراح إذا كان يعي طبيعة عمل المعدة فلن يقوم بقطع القنوات التي يسير فيها الطعام، مشيرًا إلى أن الجراح قد يقوم بإجراء جراحات السمنة ويقوم بقطع القنوات التي يسير فيها الطعام، مما يؤدي إلى القيء المتكرر، ووقف الطعام في المريء، وبالتالي لن يرتاح المريض بعد العملية.

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك أدوات حديثة تستطيع قطع المعدة أثناء عملية التكميم، بكيرف معين لا يؤدي إلى قطع قنوات المعدة، مشيرًا إلى أن بعض الجراحيين غير المحترفين لا يعطون أهمية لتحديث الأدوات المستخدمة في جراحات السمنة.

وتابع "السبكي"، أن الأدوات الحديثة تقوم بقياس سمك المعدة، وقص المعدة بكيرف المعدة الطبيعي الانسيابي، مما يؤدي إلى تجنب حدوث القيء، وخلافه من الأعراض الجانبية.

ولفت إلى أن البعض قد يستخدم الأدوات القديمة في إعداد جراحة المعدة، لتقليل تكلفة المعدة، ولكن هذا لن يؤدي إلى إجراء العملية بأفضل جودة موجودة.

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن توفير بديل عن الدايت يكون من خلال إجراء جراحات السمنة بشكل صحيح لا يؤدي إلى ارتجاع المريء أو تساقط الشعر، وهذا قد يحدث بسبب اللجوء إلى بعض الأدوات قليلة الكفاءة في جراحات السمنة.

وتابع "السبكي"، أن عدم العودة إلى السمنة بعد جراحات التكميم يرجع إلى خبرة الطبيب في معرفة الجزء الذي قد يتمدد من المعدة، والجزء المسؤول عن هرمون الشبع، والجزء الذي قد يؤدي إلى حدوث قيء، حال تضيقه بصورة غير معتادة.

ولفت إلى أن هناك جزءا من المعدة يمتد 10 أضعاف حال عدة إزالته، وبالتالي قد يزيد وزن المريض مرة أخرى بعد إجراء العملية بصورة غير صحيحة.

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الأدوات الحديثة وحرفية الطبيب بعد توفيق الله ساهمت في إجراء جراحات السمنة، بدون أي أعراض جانبية بفضل الله.

وتابع "السبكي"، أن أحد مضاعفات السمنة والتي قد تُعرض مريض السمنة في أي وقت إلى مشكلة كبيرة والدخول إلى رعاية مركزة، أو الوفاة هي ارتباط السمنة بجلطات الساقين، وحدوث سدة رؤية بسهولة.

ولفت إلى أن السمنة تقلل الحركة، وتزيد من لزوجة الدم، وتضغط على الأوعية الدموية، وبالتالي مريض السمنة عرضة لجلطات الساقين، ومن السهل أن تتحرك هذه الجلطة إلى الرئة، وتؤدي إلى سد الرؤية التي تُعد من أخطر مساوئ السمنة، معقبًا: "السمنة وحش يُهدد حياة الإنسان".