الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بهدفين في رايو فايكانو

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات بعد أربع هزائم متتالية، بالفوز بهدفين دون مقابل على رايو فايكانو، ضمن مباريات الجولة 19 من منافسات الدوري الإسباني.



تقدم الروخي بلانكوس بأول أهداف المباراة، بعد هجمة رائعة جاءت من الجهة اليمنى، حيث وصلت الكرة للأرجنتيني أنخيل كوريا الذي أسكنها المرمى في الدقيقة 28.



وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني لأصحاب الأرض، عند حلول الدقيقة 53 من عمر المواجهة.

ليرفع فريق العاصمة الثاني رصيده إلى 32 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع، متخطياً الرايو الذي بقي بـ 30 نقطة، وتراجع للمركز الخامس

ويلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة أمام فياريال يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري.



