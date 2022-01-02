لجنة مكافحة كورونا: مصر الأعلى إفريقيا في نسب التطعيم.. فيديو

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن التصريحات المبكرة التي صدرت في الخارج بعدم قدرة لقاحات كورونا على مواجهة أوميكرون ثبت عدم صحتها ولم تكن مدروسة.

وأضافت "العسال"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "متحور دلتا ثبت أن تأثيره كان أقوى من أوميكرون.. اللقاحات فعالة في مواجهتهما".



وأشارت جيهان العسال: "إفريقيا من أقل القارات التي حصلت دولها على نسب تطعيم بلقاحات مواجهة كورونا، ومصر الأعلى في إفريقيا في نسب التطعيم بلقاحات مواجهة كورونا".

وتابعت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مطمئن مقارنة بالتطورات الصادمة في أوروبا".