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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: ننتظر تنفيذ خطة سد العجز في عدد المعلمين على مدار 5 سنوات

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم إمام

قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أعلنت عنه الحكومة بشأن وضع خطة على مدار 5 سنوات لسد العجز في أعداد المعلمين؛ أمر تمت المطالبه به مسبقا أكثر من مرة، منوها بأهمية هذه الخطوة في سد العجز في أعداد المعلمين، وتلبية الاحتياجات الفعلية المطلوبة لسد هذا العجز.

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ونوه إمام خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سوف يتم انتظارتوصيات هذا الاجتماع الذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي والدكتورة هالة السعيد والدكتور محمد معيط، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه التوصيات فعلية قابلة للتحقيق على أرض الواقع.


وتطرق النائب عبد المنعم إمام إلى الحديث عن أهمية منظومة التعليم ودورها في تحقيق معدلات التنمية الايجابية، مشيرا إلى أن التعليم في مصر بالاساس قائم علي العدل في توزيع الخدمات التعليميه ولكن القضية قضية غياب العدل بسياسات الوزاره فيما يخص العمليه التعليمية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي فيما يتعلق بالعجز في أعداد المعلمين، والاحتياجات الفعلية المطلوبة لسد هذا العجز، موزعة على مراحل التعليم المختلفة، أخذاً في الاعتبار أيضاً الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يُحالون إلى المعاش.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات؛ لسد العجز في أعداد المعلمين، مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها في المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ​
 

طارق شوقي التربية والتعليم مجلس النواب الدكتور طارق شوقي الدكتورة هالة السعيد عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة

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