أخبار التعليم| طارق شوقي: مناهج جديدة لـ الثانوية العامة بعد تطوير كل المراحل التعليمية.. ننشر خريطة توزيع الأعداد المتوفرة من المعلمين على المدارس بكل محافظة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بالتفاصيل.. ننشر خريطة توزيع الأعداد المتوفرة من المعلمين على المدارس بكل محافظة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن الأعداد الرسمية الحقيقية لـ المعلمين الموجودين على رأس العمل في المدارس المصرية في الوقت الحالي.

دور الجامعة فى مكافحة فيروس كورونا.. ندوة علمية بطب الوادى الجديد| صور

نظمت كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ندوة علمية تحت عنوان “ دور الجامعة فى مكافحة فيروس كورونا” ، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب بالوادى الجديد ، والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وبحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

أستاذ علم اجتماع: يجب تغيير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني في مصر

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن من إنجازات المنظومة التعليمية خلال الفترة الأخيرة، استخدامها أساليب مختلفة للتعامل مع جائحة كورونا لاستكمال الدراسة، وعدم الغاء العام الدراسي نهائيًا، مشيدةً باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم، موكدةً على أهمية العمل نحو تغيير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني في مصر عن طريق الحملات الإعلامية المدروسة التي تتضمن عرضًا لاحتياجات المستقبل من المهارات المرتبطة بالتكنولوجيا المتطورة.

خبير تعليم: تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني أدى لتحسين الخدمة التعليمية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني أصبح يتم عن طريق إجراء تحسين حقيقي للخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة.

بعد تطبيق منظومة تعليمية متطورة.. خبير: الدولة المصرية تحملت فاتورة باهظة للتوسع في مجال التعليم الفني

تمر الدولة المصرية بمرحلة انتقالية في المستوي التعليمي على مدار السنوات السابقة تظهر آثارها بوضوح، ففي إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى التعليم في مصر، تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد إتفاقيات دولية في مجال التعليم الفني، للتغيير بشكل كبير وسريع، وبما أن التكنولوجيا الحديثة تؤثر على عملية التصنيع والإنتاج فقد أصبحت عملية تنفيذ الأعمال تعتمد على التكنولوجيا الحديثة أكثر من العمالة البشرية وكما يخضع مجال الأعمال للتغيير المستمر لابد من أن يخضع التعليم الذى نتلقاه أيضا إلى التغيير ليواكب متطلبات عصرنا.

وزير التعليم :إعداد مناهج جديدة لـ خامسة ابتدائي والصفين الأول الإعدادي والثانوي

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مجموعة من خبراء كليات التربية، بكلية التربية جامعة عين شمس؛ وذلك في إطار الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وكليات التربية، ووضع خطة للتعاون المستقبلي.

تربية عين شمس تستضيف اجتماع لجنة قطاع الدراسات التربوية

استضافت كلية التربية بجامعة عين شمس اجتماع لجنة قطاع الدراسات التربوية وذلك في إطار الشراكة بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ؛ بحضور ا. د طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا. د محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ا. د حازم راشد عميد كلية التربية والسادة عمداء كليات التربية بالجامعات المصرية وأعضاء لجنة القطاع.

طارق شوقي: مناهج جديدة لـ الثانوية العامة بعد تطوير كل المراحل التعليمية

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مجموعة من خبراء كليات التربية، بكلية التربية جامعة عين شمس؛ وذلك في إطار الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وكليات التربية، ووضع خطة للتعاون المستقبلي.

وزير التعليم: إعداد منهج جديد للصفوف السادس الابتدائى والثانى الإعدادى والثانوى

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مجموعة من خبراء كليات التربية، بكلية التربية جامعة عين شمس؛ وذلك في إطار الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وكليات التربية، ووضع خطة للتعاون المستقبلي.

جامعة حلوان: خطة لتنمية قدرات العاملين لمواكبة التطور

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر يناير ٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة، مدير المركز انطلاقا من حرص الجامعة على تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تجارة جامعة عين شمس"

بدأت عدد من كليات جامعة عين شمس، الاعلان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 - 2022، والتى ستبدأ فى بعض الكليات مع نهاية الشهر الجارى وفى كليات أخرى مع بداية يناير وأخرى فى منتصف يناير وفق الجداول المعلنة بكل كلية .

جامعة حلوان: دوراتنا التدريبية تهدف إلى نشر المعرفة وتحقيق التنمية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر يناير 2022، انطلاقا من حرص الجامعة على تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.