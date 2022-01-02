الأوقاف: لأول مرة.. إيفاد أحد عشر إماما وقارئا إلى ألمانيا لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المقبل

اعتمد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، إيفاد أحد عشر إمامًا وقارئا إلى دولة ألمانيا.

وقال وزير الأوقاف - في تصريحات اليوم - إنه بناء على الخطابات الواردة عبر وزارة الخارجية المصرية والطلب العالمي الكبير والمتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك تم اعتماد أحد عشر إمامًا وقارئا إلى دولة ألمانيا.

وأضاف وزير الأوقاف، أن من تم اعتمادهم هم كل من: محمد السيد أبو هاشم أحمد مكي ـ إمامًا وقارئًا، وإبراهيم سيد أحمد أحمد الرخاوي ـ إمامًا وقارئًا، وزيدان محمدين زيدان محمد ـ إمامًا، ومحمد أحمد إبراهيم عبد المنعم ـ إمامًا، ومحمد حسن عبد العظيم حسن ـ إمامًا، وحسن شعبان سيد أبو بكرـ إمامًا، ومحمود حمدان محمد غلاب ـ قارئا، ومحمد أحمد فتح الله ـ قارئا، وعبد الرحمن فرج حافظ ـ قارئا، وعزت السيد محمد علي راشد ـ قارئا، ومحمد لطفي نجاتي ـ قارئا.