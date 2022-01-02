اشتغلنا في الظلام.. محافظ جنوب سيناء: لا ننام لإزالة تداعيات الأمطار.. فيديو

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تفقد صباح اليوم عمليات إزالة تراكمات المياه بسبب الأمطار، موضحا أن الطرق سيتم افتتاحها خاصة الطريق الرئيسي لأن ليس له بديل .

وأضاف «خالد فودة» خلال تصريحات لقناة «اكسترا نيوز» أن العاملين يعملون على إزاحة المياه بالتنسيق مع الحماية المدنية لازالة الأمطار الباقية، مشيرا إلى أن الأمطار مازالت مجهود كبير مبذول من جميع الجهات المعنية قائلا «العمل مستمر حتى الآن لإزالة مياه الأمطار والناس مش بتنام».

تفاصيل حالة الطقس بجنوب سيناء

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تفاصيل حالة الطقس السيئ بجنوب سيناء وشرم الشيخ، مضيفا:" استقبلنا شكاوى كثيرة من معظم مدن المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأوضح «خالد فودة»، أن المفاجأة كانت حصول شرم الشيخ على نصيب الأسد من الأمطار، بعدما تعرضت لعواصف ورعد، ولأول مرة تحدث في شرم الشيخ، وتم فصل الكهرباء فورا، خاصة بعد وقوع عمودي كهرباء.

وأكمل محافظ جنوب سيناء، :«اشتغلنا في الظلام منذ الخامسة حتى الواحدة صباحا، وأوجه التحية لكافة المسئولين ابتداء من رئيس المدينة والمرور، ونائبة المحافظ التي تواجدت معنا في وسط الشارع، وكانت ملحمة وتم إزالة الأمطار ولا يوجد أية خسائر».

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن معظم رؤساء المدن كانوا مستعدين للتعامل مع الأمطار والسيول، مضيفا:"العواصف والأمطار تسببت في إزالة برج كهرباء لمسافة 5 كيلومترات خارج شرم الشيخ، مشيرا إلى أن مدير الأمن وجه بتنفيذ تحويلة لحل أزمة بعض الانهيارات بالطريق الدولي.



