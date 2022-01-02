تعد وشطب وإقالة.. تفاصيل الاعتداء على حكم في دوري الشباب.. فيديو

شهدت مباراة في دوري الشباب مواليد ٢٠٠٣ واقعة مؤسفة بطلها حارس مرمي نادي منشية ناصر محمد صبري سلامة بعدما اعتدي على حكم لقاء نادي حلوان العام.

وحصل الحارس على بطاقة صفراء لإهدار الوقت قبل احتساب ركلة جزاء لنادي حلوان العام عقب عرقلة من الحارس.

وقرر حكم اللقاء كريم يسري إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه الحارس للتعدي على حكم اللقاء بالضرب والألفاظ.

وأصدر نادي منشية ناصر خطابا رسميا أرسلة لرئيس لجنة الحكام بمنطقة القاهرة ليخبره بالقرارات الأتية :

إقالة جميع أفراد الجهاز الفني ومنع التعاقد معهم مستقبلا.

إيقاف جميع مستحقات الجهاز الفني.

شطب اللاعب محمد صبري سلامة.