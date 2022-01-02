نائب محافظ الدقهلية: عصر إهمال الشباب انتهى منذ 2014.. فيديو

قال هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إن تمكين الشباب في الدولة المصرية، تجربة فريدة ونموذج يحتذي به، لافتا إلي أن الشباب المصري عاني من التهميش لفترة زمنية طويلة وكان يعاني من الإحباط وهذا كان يجعله فريسة لقوي الظلام لاستخدامهم كـ وقود لصناعة الفوضى.

وأضاف نائب محافظ الدقهلية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، إن عصر إهمال الشباب انتهى منذ عام 2014 وهذا عندما اتخذت الدولة عدد من الإجراءات، منها إقامة المؤتمرات الوطنية للشباب والتي أتاحت جلوس الشباب علي مائدة واحدة مع رئيس الجمهورية والوزراء وقيادات الدولة.

وأوضح هيثم الشيخ، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت مثال يحتذى به علي مستوي العالم وأيضا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبالتالي هذا ساعد علي توفير نخب جديدة من الشباب المؤهل والمدرب.