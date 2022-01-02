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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

BlackBerry توقف دعم عددا من هواتفها بعد غد

ستصبح في حكم الضائعة..
ستصبح في حكم الضائعة.. بعد غد إيقاف الدعم لهذه الهواتف

تعتزم شركة BlackBerry بلاك بيرى إيقاف الدعم نهائيا وبشكل رسمي لعدد من هواتفها القديمة، والتى حظيت بشعبية كبيرة بين المستخدمين منذ عدة سنوات، قبل ظهور هواتف آيفون بشاشات باللمس.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية فإن بلاك بيرى قررت دخول حقبة جديدة منذ فترة بإطلاق هواتف بتقنية الجيل الخامس 5G ، لذلك قررت أن توقف الدعم عن الهواتف القديمة بدءا من بعد غد 4 يناير 2022.

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وستوقف شركة بلاك بيري جميع هواتفها القديمة التى تعمل بنظام التشغيل BlackBerry 10 ،  و 7.1 OS وكذلك OS أو BB10 OS ، بالإضافة إلى جميع أجهزتها القديمة التي لا تعمل بنظام التشغيل Android أندرويد من شركة جوجل.  

            

ولن تستطيع هواتف بلاك بيرى القديمة التى سيتوقف الدعم عنها من استخدام البيانات أو إرسال رسائل نصية أو الوصول إلى الإنترنت أو إجراء مكالمات أو حتى إجراء مكالمات الطوارئ،  وجميع وظائف الاتصال والبيانات الخلوية والرسائل القصيرة . 

      
  
وكانت اكتسبت هواتف بلاك بيري دعمًا للبريد الإلكتروني والتطبيقات وتصفح الويب و BBM ، وهي منصة مراسلة نصية مشفرة سبقت تطبيقات مثل واتسآب واستمرت لفترة طويلة بعد أن تفوقت منافسيها على هواتف بلاك بيري.

 

ومع ثورة شاشات اللمس من آبل مع هواتف آيفون التى ظهرت  في عام 2007 أثرت على هواتف بلاك بيرى مما جعلها تفككر في دخول مرحلة جديدة تعتزم من خلالها عدد من الهواتف الرائدة خلال الفترة القادمة.   
 

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