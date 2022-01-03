مواطن يستغيث بالمسئولين: ابني من ذوي الاحتياجات متغيب ولا نستطيع العثور عليه

استغاث المواطن أحمد أحمد إبراهيم طولان البالغ من العمر 18 عاماً عن منزله ب 22 شارع سالم سليم الأشهب أمام المسجد الغربى القديم بمدينة المهدى فى حدائق حلوان التابع لمحافظة القاهرة، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

وقال أحمد ،في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “ بين الناس ” التي يقدمها موقع "صدى البلد":" إن نجلي “محمد ” البالغ من العمر 18 عاما من ذوى الأحتياجات الخاصة وتغيب عن المنزل، وذلك فى ظروف غامضة، منذ يوم 29/12/2021 ".

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم.. بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم.. أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه،رأفة بحال والدته المريضة”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:

01144346456 أو 01221046202



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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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