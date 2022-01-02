فاتن موسى: الأمومة والأمان وعود لم ينفذها مصطفى فهمي.. فيديو

قالت الإعلامية فاتن موسى، إنها لم تتخيل أن تنتهي علاقتها بمصطفي فهمي بالطلاق، لافتة إلي أنه كان هناك مشاكل يومية بينهما بسبب مطالبتها بتنفيذ الوعود التي وعدها بها.

وأضافت فاتن موسي خلال لقائها في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناة "إم بي سي مصر": “مصطفي فهمي أثار حولي شائعات اني دائما طماعة واني أتربح من خلفه وهذا الكلام لا أعرف كيف يقوله وبيني وبينه 4 سنوات زواج”، مؤكدة أن الأمومة والأمان وعود لم ينفذها أثناء فترة الزواج.

وأوضحت فاتن موسي، أن اقوال فهمي المتضاربة أكدت أنه طلقها غيابي، مضيفة: “ليه بعد العشرة الطويلة دي دا يحصل.. وإذا كنت متفقة معه علي الطلاق كنت هسيب حاجتي كلها في شقتي”.