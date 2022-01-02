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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نائب ممثل منظمة اليونيدو: منتجات مسابقة الطعام ستخرج من الريف المصري.. فيديو

الريف المصري
الريف المصري

كشف أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، تفاصيل تنظيم وزارة الصناعة للمسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.


وقال "رزق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "المسابقة تعد آلية ناجحة  للتعريف بالتراث الغذائي والحفاظ على الهوية التاريخية للغذاء لكل دولة والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المحلية للمناطق والفئات العاملة فى هذا القطاع".

 

وأضاف: "المسابقة تستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها الترويج والتسويق للمنتجات الغذائية التراثية المصرية بما يساهم في زيادة المبيعات وخلق فرص عمل للمنتجين والموزعين لتلك المنتجات والمساهمة في تطوير الريف المصري ودعم مبادرات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين".
 


وأشار: "تم فتح باب التسجيل بالمسابقة لمنتجى ومصنعى المنتجات الغذائية المصريين، وللراغبين فى المشاركة عليهم التسجيل عن طريق فروع مركز تحديث الصناعة أو من خلال الموقع الإلكترونى للمسابقة".



وأوضح: "المسابقة ستسهم في إتاحة فرص لربط قطاع السياحة بقطاع المنتجات الغذائية التراثية وذلك من خلال تشجيع تنظيم برامج ورحلات سياحية لاكتشاف التراث الغذائي في مختلف المحافظات والترويج السياحي لتلك المناطق إلى جانب المساهمة فى زيادة الصادرات والحد من الواردات للمنتجات الغذائية مما يسهم فى خفض العجز في الميزان التجاري".

 

وأكد: "منتجات مسابقة الطعام ستخرج من الريف المصري"، موضحا: "مسابقة الطعام والمنتجات الغذائية تتماشى مع جهود الدولة للتنمية ومشروعات حياة كريمة".

 

 

وزارة الصناعه حياة كريمة الأمم المتحدة التنمية الاقتصادية أحمد رزق مركز تحديث الصناعة منظمة الأمم المتحدة قطاع السياحة تطوير الريف المصري منظمة اليونيدو

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