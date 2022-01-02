النشرة الدينية.. خالد الجندي: لا يجوز الوشوشة بين صديقين والثالث برفقتهما مراعاة لمشاعره.. وما حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن؟ مبروك عطية: هياكلوا منين

حكم أخذ مال المولود لعمل العقيقة.. الإفتاء توضح

خالد الجندي يحذر.. لا تجلس فوق قبر الميت



نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سنةٌ مؤكدةٌ على والد المولود أو مَن تلزم المولودَ نفقتُهُ، ولا يحق لغيره القيام بها إلا إذا أَذِنَ له والدُ المولود أو مَن تلزمه نفقتُهُ بالقيام بعقيقة المولود نيابةً عنه.

وأضافت دار الإفتاء، فى الإجابة عن سؤال ( هل يجوز أخذ مال المولود لعمل العقيقة له ؟)، أنه لا يجوز الأخذ من مال المولود ليفعل به العقيقة؛ لأن العقيقة تبرعٌ، والتبرع من مال المولود ممنوعٌ شرعًا باعتباره قاصرًا؛ فلا يجوز التبرع من ماله.

وعليه: فلا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود إن كان له مالٌ خاصٌّ به في ملكه هو من ميراث أو نحوه، ولا يسري هذا المنع في المال الذي قد يدخل في ملك والديه أو أحدهما بسبب المولود؛ كنحو ما هو معروفٌ بين الناس من "المجاملة" أو "النقوط" أو غير ذلك.



هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن العقيقة سنة مؤكدة، وتجزئ شاتان عن الذكر، وعن البنت شاة واحد.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز أن أتبرع بنقود العقيقة للفقراء أم يجب الذبح؟ ولا يجوز أن يوزع المسلم نقودًا قيمة الشاة التي كان يقوم بشرائها بدلًا من العقيقة؛ لأن العقيقة كما هي الذبيحة، ولفعل الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-؛ لأنه من السنة الذبح وليس توزيع نقود مقدار القيمة، وعليه: فلا يجزئ إخراج المال عن العقيقة.

خالد الجندي يحذر.. لا تجلس فوق قبر الميت



حذر الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الجلوس فوق المقابر أو التعدي على عظام الميت وكسرها، فاحترام الإنسان حيا وميتًا.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" على دي ام سي : القرآن علمنا أدب الحرص على مشاعر الأموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون.

وأكمل: الحرص على المشاعر أمر مطلوب في الإسلام مشيرا إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان متكئا إلى جزع يخطب عنده الجمعة ولما انتقل النبي للمنبر الجديد، حزن الجذع وكان يئن، نزل النبي إلى الجزع واحتضنه فسكن الجزع فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو لم افعل لظل يئن إلى يوم القيامة.

وتابع: النبي صلى الله عليه وسلم كان في سرية وأحد من الجيش أخذ أفراخ من عش، واوقف النبي الجيش بسبب أفراخ في العش ، وقال من فجع هذه بأفراخها ، قال ردوا اليها أفراخها ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

خالد الجندي: لا يجوز الوشوشة بين صديقين والثالث برفقتهم مراعاة لمشاعره

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام حثنا على أهمية المشاعر مع الضيف أو مع الأصدقاء، مضيفا: أهمية المحافظة على المشاعر بينك وبين أصحابك، مشيرًا إلى قول النبى صلى الله علية وسلم: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه".

وأضاف الجندي خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "دى إم سى" مساء الأحد، أن النبى علية الصلاة والسلام يراعي مشاعر الأخ الثالث، الذى تم الابتعاد عنه أثناء الحديث، مؤكدًا أن لكلام النبى لغة خاصة.

وتابع: "ولاد البلد عندنا يكلموا بعض بالغمز واللمز والهمز والثالث موجود معاهم حاسس أنه فى منتهى الإحراج، هما الأثنين بيكلموا بعض بلغة خاصة والثالث كأنه مش موجود".



قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المشاعر من أجمل الهدايا التي يهديها الله للإنسان، وهي جزء لايتجزأ من تكوين المسلم، مضيفا أن من أجمل الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل مؤمن، هي الإحساس والمشاعر وتقدير الغير حياً وميتاً، كما أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم، الذى حرص على مشاعر الأفراد وحتى الأموات، وروى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإنَّ ذلك يُحزِنُه".

وتابع: "ولاد البلد عندنا يكلموا بعض بالغمز واللمز والهمز والثالث موجود معاهم حاسس أنه فى منتهى الإحراج، هما الأثنين بيكلموا بعض بلغة خاصة والثالث كأنه مش موجود".



ما حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن؟ مبروك عطية: «هياكلوا منين»

قال الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، إنه لا مانع شرعًا من أخذ الأجرة على قراءة القرآن فى المآتِم، وغيرها من المناسبات.

جاء ذلك في إجابة «عطية» عن سؤال: «ما حكم ما يتقاضاه قُراء القرآن الكريم من أموال مقابل القراءة في المآتم، كما أن بعض القراء الآخرين يغالون في أجورهم، وفيه فيهم بيوصل إلى 40 ألف في الربع الواحد أو الليلة الواحدة؟».

وأفاد بأن التجارة بالدين هي تغيير الآيات وتحريفها وتبديلها بما يتوافق مع المصلحة الشخصية، بغرض الحصول على مال.

واستشهد بقول الله تعالى: «وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ».

وأوضح «بنلفق للناس تهم توديهم جهنم، في حد كتب قرآن بإيده، بلاش نتسرع في إطلاق الألفاظ واحنا مش فاهمينها، عام 2022 صفحة جديدة وتاريخ جديد وسنة جديدة، عايزين نتغير، نرجو بقى فيه التغيير».

وأكمل: إنه للإمام البخاري بابا اسمه باب زواج الرجل لمصلحته، طب ما الجواز لازم يكون فيه مصلحة، والرجل يتجوز لمصلحته، والبنت تتجوز لمصلحتها، ما أي حاجة لازم يكون فيها مصلحة».

وأبان: أما ما يتقاضاه قراء القرآن من أجر وخلافه، فهو من باب تأجير وقتهم، متسائلاً: ياكلوا منين؟.. أما المغالاة فيما يطلبه القراء ففيها كلمتان.. الأولى للقارئ: اتق الله.. والثانية للي جايبه: جيب واحد بـ 200 جنيه، جايبه تتفشخر، الرجل لقاها عرض وطلب، زاد الطلب عليه فبيزود السعر، نظرية اقتصادية».