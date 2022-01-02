مدير مدرسة بالإسكندرية: ذهبت مدرستي يوم الإجازة فجرا ونزحت الأمطار.. فيديو

أكد أحمد الشرقاوي، مدير مدرسة الحي الثالث بالإسكندرية، الذي انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ينظف المدرسة ويعقمها خلال موجة الأمطار، قائلا: "المدرسة بيتي وعملي ومسئوليتي ومش باعتبرها شغله وخلاص وأنا بروح المدرسة صبح وضهر وليل".

وأضاف المعلم أحمد الشرقاوي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه يواظب باستمرار على تنظيف المدرسة بنفسه، متابعا: "ذهبت إلى المدرسة يوم اجازتي فجرا لنزح مياه الامطار، وأنا مدير المدرسة من 4 سنين ومش أول مرة انضف المدرسة دي شيء دوري عندي وبعمل كده من قبل أزمة كورونا وبصفة مستمرة بعقم المدرسة".

واستكمل: "غرسنا حب المدرسة في تلاميذنا وأولياء الامور يتعاونون معنا بشكل غير عادي، وتلاميذ المدرسة ساهموا في زراعة حديقة المدرسة حبا فيها، والمدرسة بها عامل واحد فقط لكن الجميع يحافظ على نظافتها"، مشيرا إلى أن راتبه لا يتعدى أربعة آلاف جنيه ونصف بعد 36 سنة عمل فى التعليم.