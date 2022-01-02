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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إنتي عايزه تحوشي من ورايا

فاتن موسى: طلبت من مصطفى فهمي زيادة مصروفي وكان رده غريب

فاتن موسى
فاتن موسى

اتهمت الإعلامية فاتن موسى، طليقها الفنان مصطفى فهمي بأنه دائما كان يتحدث عن الماديات، مشيرة إلى أنه من المفترض إن الزوج هو المسئول عن الإنفاق على زوجته، مستشهدة بقول الله تعالى : «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» وهذا ما حث عليه الإسلام وكل الاديان السماوية.

وتابعت «فاتن موسى» خلال لقائها في برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر»: «عيب تحكي وانت بتعايرني علشان جبتلى ملابس وشنط، وأنا مراتك، المفروض تكسيني علشان أظهر معك بالشكل اللائق».

وأضافت فاتن موسى أنه لم يكن هناك أي اتفاق على الطلاق مع مصطفى فهمي قبل سفرها إلى بيروت، متابعة: "عندما طلبت زيادة مصروفي قال لي انتي عايزه تحوشي من ورايا وانتى دلوعة".

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