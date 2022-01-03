خالد بدوي: الدولة قامت بدعم كبير للشباب في مختلف المؤسسات.. فيديو

منتدى شباب العالم فخر للعالم كله

قال خالدي بدوي عضو مجلس النواب ، إن دولة 30 يونيو أعطت فرصة كبيرة جدا للشباب المصري من اجل تحسين جودة الأوضاع في المجتمع المصري، أن الشباب الأن ينظر إلي التحديات بشكل مختلف علي عكس ما كان يحدث قبل 30 يونيو .

وأضاف خالد بدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، إن الدولة المصرية لم تترك الشباب ولم تهمله وقامت بأخذ إجراءات لتأهيل الشباب حتي تقوم بتمكينهم بشكل جيد جدا يليق بالدولة المصرية ويكون لديهم دراية تامة بجميع التحديات التي تواجه الدولة .

وأوضح خالد بدوي ، إن الإصرار والعزيمة والثقة بالنفس هم سبب نجاح أي شاب ، مؤكدا أن شباب مصر لهم رونق الأن أمام العالم اجمع ، مؤكدا أن منتدى شباب العالم فخر للعالم كله الأن وخلال أيام سنتطرق للنسخة الرابعة منه .