اعترافات قاتل شقيقه بعد مشادة كلامية في «قعدة حشيش»

امرت النيابة العامة، حبس موظف 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتعدي بالضرب على شقيقه.

ونجح رجال مباحث القاهرة ، في ضبط موظف لقيامه بالتعدى بالضرب على شقيقه ، مُحدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته، داخل شقته بالمقطم .

وتبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بالعثور على جثة شقيقه داخل مسكنه بدائرة القسم وسرقة بعض متعلقاته .

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة أحد الأشخاص ، وبها إصابات وكدمات متفرقة ، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ، ووجود بعثرة بمحتوياتها وآثار دماء على حوائط إحدى الغرف، كما عُثر على قطعة من مخدر الحشيش.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة ، تبين أن مرتكب الواقعة شقيق المجنى عليه يعمل موظف، مقيم بدائرة القسم وهو الذى أبلغ عن الواقعة، وأنه دائم التردد على مسكن شقيقه المتوفى لتعاطى المواد المخدرة، وأنه وراء إرتكاب الواقعة وتم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أنه أثناء تواجده مع المجنى عليه بمسكنه لتعاطى المواد المخدرة حدثت بينهما مشادة كلامية ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب مما أحدث إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالفرار تاركاً باب الشقة مفتوح، واختلق واقعة إكتشاف وفاة شقيقه وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب".

وتم بإرشاده ضبط جهاز الكمبيوتر "لاب توب" ، بمكان إخفائه بالشقة محل الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.