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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حقيقة أخطر سمكة في العالم كما تداولها رواد التواصل الاجتماعي.. خاص

القرموط
القرموط

تداول مؤخرا الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب فيديوهات لعدد من نشطاء التواصل الاجتماعي المعروفين، وهم  يصورون مقاطع فيديو لسمكة القرموط  تحت عنوان أخطر سمكة في العالم ، حيث وصلت مشاهدات هذه الفيديوهات بالملايين،  على الرغم من هذا وجد بتلك المقاطع الكثير من المعلومات المغلوطة.


 وفي هذا السياق  تصحح الطبيبة البيطرية “ سمر عبد الرحمن” عبر موقع “ صدى البلد” ، المعلومات المغلوطة المتداولة حول سمكة القرموط ،  منها انها  تعد اخطر الأسماك في العالم ومحرم أكلها  لكونها سامة.

 
في البداية قالت الدكتورة “ سمر”،  أن سمكة القرموط لا تعتبر من أخطر الأسماك في العالم اطلاقا ، لكون  سمكة القرموط هي نوع من أنواع الأسماك العادية، وتعرف أيضا باسم خنزير البحر أو السلور.

 

وأضافت أن السلور اسم لمجموعة كبيرة من الأسماك لها زوجان أو أربعة أزواج من الشوارب يطلق عليها اسم السربك وتشبه شوارب القط. يختلف سمك السلور عن معظم أنواع السمك الأخرى في أنه ليس له حراشيف او قشور.

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وأفادت الدكتورة “سمر”  أن العديد من سمك السلور له شوك حاد على ظهره بالقرب من خياشيمه، و عندما يطعن هذا الشوك جسم حيوان آخر فقد يسبب أذى جسيماً وهو يستخدم وسيلة للدفاع ضد الأعداء.

 

وأوضحت الطبيبة البيطرية، أن هناك أكثر من 2,000 نوع من السلور يعيش معظمها في المياه العذبة ، حيث  يوجد  سلور يعيش في المياه سريعة الجريان واخر يعيض أيضا في مياه الترع والمصارف و في مياه الصرف الصحي .


وأشارت الطبيبة إلى أن سمك السلور يتغذى على العديد من الكائنات الحية المائية مثل الضفادع والحشرات، ويأكل السّلور الكبير الأسماك الأخرى.

خطورة أكله

وأفادت  الطبيبة  أنه من هنا جاءت خطورة اكل هذه الأسماك حيث انها تتغذي على الضفادع وعلي الحشرات وتعيش في مياه الصرف الصحي وأيضا تحتوي علي عنصر الزئبق الذي يسبب أحيانا التسمم إذا وجد بتركيزات كبيرة في جسم السمكة وأيضا قد يتواجد عنصر الرصاص بكميات كبيرة في احشائه وامعائه ، مضيفة أن هذا يؤدي أيضا إلى تسمم من يأكل هذه الأسماك لكونها تحتوي أيضا علي أنواع من البكتيريا الضارة والسامة .


وأوضحت الطبيبة “ سمر”  أن هذا بالنسبة لي من  الأنواع غير الصالحة للأكل منها وفي الغالب يكون الأنواع الكبيرة الحجم هي الأنواع الضارة التي تصيب الانسان بالتسمم ، أما الأنواع التي نؤكل منها فهي صغيرة الحجم التي تتغذي في الغالب علي نباتات المياه وتعيش في مياه البحيرات الصغيرة 
والمياه الجارية ونهر النيل فقط وهذا النوع فقط الذي يؤكل منها .


وتنصح “سمر” بصفتها طبيبة بيطرية بعدم أكلها حتي وان كانت تعيش في مياه الأنهار، حيث يخلط  الناس  أحيانا  بين القرموط وثعبان البحر أو ثعبان السمك أو الحناش كما يطلق عليه سكان شمال مصر والأقاليم الساحلية.

 

وأضافت أن هذا النوع من الأسماك يعيش في مياه البحر فقط ويتم صيده في الشهور الشديدة البرودة ابتداء من شهر ديسمبر وهذا النوع من الأسماك لا يوجد اي محاذير في أكله  سواء من الناحية الشرعية او العلمية ولكنه يحتوي علي نسبة عالية من الدهون والكوليسترول ، لذلك تتفن سيدات السواحل المصرية في طرق طهيه حتى تتغلب علي هذا الطعم الدهني وأشهر الطرق طريقة صيادية الأسماك المشهورة في مدن مصر الساحلية.
 

 

العالم رواد التواصل الاجتماعي الملايين سمكة القرموط

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