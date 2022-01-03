صدامات بين الشرطة الهولندية ومتظاهرين معارضين لقيود مكافحة كورونا في أمستردام.. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض صدامات بين الشرطة الهولندية ومتظاهرين معارضين لقيود مكافحة كورونا في أمستردام.

وأوضحت "يورونيوز"، أن الآلاف من المواطنين في هولندا تحدوا الحظر المفروض على التجمع وتظاهروا الأحد ضد إجراءات الإغلاق والحجر التي فرضتها الحكومة الهولندية لوقف تفشي فيروس كورونا.

وأشارت أن الساحة المركزية المؤدية لحديقة في أمستردام عجت بالمتظاهرين ولم تتمكن قوات الأمن من فرض تدابير التباعد الاجتماعي وتفريق المتظاهرين.

وتابعت اشتبكت متظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب بينما كان الضباط يعملون على إخلاء مجموعة أخرى من المحتجين من ساحة المتحف بناءً على أمر من عمدة أمستردام فيمكي هالسيما.