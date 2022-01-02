هل انتهى زمن البلاستيك.. شئون البيئة يكشف التفاصيل

قال علي أبو ستة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إنه مصر تنتج ١٤ مليار كيس بلاستك سنويا، الذي يتم إنتاجه من مواد بترولية، مضيفا أن أكياس البلاستك أمرا استعدي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال التوجيه بعمل استراتيجية للتعامل مع الأمر وتقليل استخدام البلاستيك.

وأضاف علي أبو ستة، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن هناك إحصائية تقول إن في ٢٠٢٥ كل ٣ أطنان سمك أمامهم طن بلاستك، وفي عام ٢٠٥٠ سيكون هناك مع كل طن سمك ٣ أطنان بلاستك، وهذا الامر خطر كبير وعلينا الحذر منه.

وتابع علي أبو ستة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن هناك قانون المخلفات في مجلس النواب، والذى يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية الا في إطار معين.

وأكد علي أبو ستة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن معظم مشاكل البيئة في الحياة البرية والبحرية يوجع سببها البلاستك.

وتابع علي أبو ستة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن هناك دولا أفريقية، ومنها كينيا ممنوع استخدام فيها أي أكياس بلاستيك، وممنوع أن تجد أكياس بلاستيك في أي متجر في لندن، لافتا إلى أن عددا من دول العالم بدا التعامل مع خطر البلاستك على البيئة.



