لجنة مكافحة كورونا تكشف سبب انخفاض الإصابة بالإنفلونزا العام الماضي.. فيديو

كشفت الدكتورة جيهان عسل، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، سبب انخفاض الإصابة بالإنفلونزا العام الماضي.

وقالت "العسال"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "نسب الإصابات بالإنفلونزا خلال العام الماضي كانت قليلة، بسبب ارتداء المواطنين الكمامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأضافت: "نسب الإنفلونزا هذا العام زادت بصورة كبيرة، نتيجة الإهمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية"، موضحه: "التفرقة بين الإصابة بكورونا والإنفلونزا لا يمكن إلا من خلال التحاليل، وهناك حالات مصابة بالفيروسين في وقت واحد".

وأوضحت: "فيروس كورونا سيتم القضاء عليه بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، ولكن خلال الفترة المقبلة سيتحور لفيروس آخر، مشددة على ضرورة الحصول على اللقاحات المختلفة ضد الفيروس وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات المختلفة".

وتابعت الدكتورة جيهان عسل، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا،: "هناك فيروسات تضعف، وفيروسات تقوى بصورة مستمرة، وهذه هي دورة حياة الفيروسات".