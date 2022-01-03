شهد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الوادي الجديد ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتي تستهدف إنشاء المركز الإقليمي للاستشارات العلمية والتقنية لتنمية المحافظة، من أجل تقديم الخدمات البحثية والعملية لصالح المشروعات التنموية بالمحافظة.



جاء ذلك خلال استقبال محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الأحد، وفد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية الذي يزور المحافظة لدراسة موقع ظاهرة الانبعاثات الغازية بمنطقة الهنداو بمركز الداخلة، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ والدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث وعدد من التنفيذيين والأساتذة المختصين.



واستعرض الزملوط، خلال اللقاء، نتائج الدراسات والعينات التي تم أخذها من موقع الظاهرة، موجهًا بتوسيع نطاق الدراسة بالمناطق المحيطة، كما بحث سبل التعاون في مجال الدراسات المائية للخزان الجوفي وآليات استدامته والتنسيق في مجال الاكتشافات الأثرية وتطوير المعالم الأثرية والترويج لها سياحيًا.