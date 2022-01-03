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رئيس التحرير
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رياضة

عامر حسين: تصريحات كيروش غير منطقية.. تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز لصالح المنتخب.. فماذا أغضبك؟!

عامر حسين
عامر حسين

أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة ، أنه لم يطلب منهم أي فرد من اتحاد الكرة برغبة كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر في لعب مباريات الدوري حتى يوم 30 ديسمبر.

وقال حسين في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لو علمنا بطلب كيروش ذلك كنا خاطبنا الاتحادات مثل تونس والمغرب ومالي من أجل بقاء اللاعبين المحترفين في مصر للبقاء وخوض مباريات الدوري مثلما حدث في الدوري الإنجليزي".

وكان كيروش قد صرح خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الأحد قائلا:" لم تكن الأمور واضحة بشأن إقامة بطولة أمم إفريقيا بالفعل، عندما غادرنا الدوحة يوم 22 ديسمبر لم يكن أحد متأكدا من إقامة المسابقة من عدمها، وضعت 3 برامج تحسبا لأي شيء".

وأكمل: "حين تم الإعلان النهائي عن إقامة بطولة أمم إفريقيا يوم 24 ديسمبر، كان من المفترض أن يستمر الدوري حتى يوم 30 ديسمبر بمباراة الأهلي وبيراميدز، ولكن على مستوي العالم الاضطرابات حدثت لذلك كان هناك حالة من عدم التوافق بشأن معسكر منتخب مصر".

ومن جانبه رد عامر حسين قائلا:" هل أبلغ كيروش أي شخص داخل رابطة الأندية بالبرنامج الذي وضعه للمنتخب استعدادا لكأس الأمم الإفريقية؟".

وأكمل:" أول مرة أرى مدير فني غاضب سبب حصوله على وقت "الأجندة الدولية" بالكامل".

وأضاف:" لا أستطيع أن أجعل الأندية تلعب بدون الدوليين يوم 30 ديسمبر، ومعسكرات المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا أيضا بدأت يوم 27 ديسمبر الماضي".

واستطرد:" ليس من حق الأهلي أو بيراميدز أن يطلبوا تأجيل مباراتهما بالدوري لأن هذه ضمن الأجندة، وأرى أن تصريحات كيروش غريبة وغير منطقية".

وأتم تصريحاته:" حتى لو كان كيروش أبلغنا بالبرنامج الخاص باستعدادات المنتخب مصر لأمم إفريقيا كنت سأعود للأندية بسبب اللاعبين الدوليين".

عامر حسين رابطة الأندية المحترفة اتحاد الكرة كارلوس كيروش منتخب مصر

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