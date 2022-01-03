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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال: لسنا متأكدين من إقامة مبارياتنا في السودان.. الأهلي قوي كفريق وليس كلاعب

استاد الهلال السوداني
استاد الهلال السوداني

صرح جواو موتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني، أن ناديه ليس متأكدًا من إقامة مباريات الفريق على ملعبه في السودان خلال مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدير الفني لفريق الهلال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"غير متأكدين أننا سنلعب في السودان، ننتظر تقييم الاتحاد الأفريقي".

وتابع :"نتمنى أن نلعب أمام مشجعينا، جماهير الهلال اللاعب رقم 12، لكن الأمر سيكون مختلفًا إذا لم نلعب في السودان".

وعن مواجهة الأهلي، رد :"درست الأهلي بنسبة 100%، الأهلي فريق قوي كفريق وليس كلاعب".

وواصل :"إذا كان الأهلي قوي بسبب لاعب أو لاعبين لن يكون قويًا، الهلال فريق جيد والأهلي يمتلك عناصر رائعة".

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الأولى رفقة فرق (الهلال - المريخ - صنداونز).

جواو موتا نادى الهلال السودانى دوري ابطال افريقيا الاتحاد الافريقي صنداونز

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