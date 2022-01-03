موريتانيا: إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب تفشي كورونا

قررت موريتانيا إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال اتحاد الكرة الموريتاني - في بيان نشر اليوم الإثنين في نواكشوط - أن الوضع الصحي الحالي في البلاد؛ يشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأنه تجاوباً مع قرار السلطات الصحية الوطنية بفرض إجراءات الوقاية بصرامة، فقد تقرر إعادة تطبيق البروتوكول الصحي للجنة الطبية التابعة للاتحادية الموريتانية لكرة القدم، اعتباراً من يوم الإثنين 3 يناير 2022.



وأشار الاتحاد إلى أنه بناءً على ذلك؛ ستُلعب جميع المباريات خلف أبواب مغلقة وسيتم تزويد جميع الأندية بتفاصيل هذا البروتوكول الصحي لتطبيقه بدقة.