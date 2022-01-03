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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"النسانيس تهاجم المنازل فى الغردقة".. محافظ البحر الأحمر يكشف حقيقة الواقعة

النسانيس تهاجم المنازل
النسانيس تهاجم المنازل في الغردقة

علق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، حول ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو "النسانيس تهاجم المنازل في الغردقة"، قائلاً: "ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف عمرو حنفي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "كان أحد الأشخاص يمتلك نسناسا وهرب منه وطلع على شباك منزل، فالناس صورته على إن النسانيس بتهاجم المنازل".

وتابع محافظ البحر الأحمر: "لكن في الحقيقة هو هرب من صاحبه، وتعرف صاحبه عليه بعد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصل إليه".

ونوه عمرو حنفي أن محافظة الغردقة مرت بـموجة طقس سيئة بداية من ظُهر الجمعة الماضي، حيث تعرضت الشوارع لسقوط أمطار غزيرة وثلوج، معقباً: "الأمطار والثلوج سقطت في وسط الغردقة والممشى السياحي، وكان الأجانب والسياح سعداء جداً".

محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى مواقع التواصل الاجتماعي محافظة الغردقة النسانيس

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