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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الوفد الطبي المصري بـ غزة : أجرينا 85 عملية جراحية لإخوننا الفلسطينيين

الوفد الطبي المصري
الوفد الطبي المصري بـ غزة

قال الدكتور هشام السعدي فرهود، رئيس الوفد الطبي المصري في غزة، إن هناك توجهاً من الرئيس السيسي والقيادة السياسية بمساعدة الإخوة الفلسطينيين، خاصة المحتجزين في غزة، مشيراً إلى أن كان هناك قوافل طبية تقدم لهم الخدمة.

وأضاف هشام السعدي فرهود في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن بعدها صدر تكليف لمجموعة من الأطباء بالتوجه لـ قطاع غزة يوم 23 ديسمبر، معقباً: "روحنا واستٌقبلنا استقبال شديد الحفاوة من جانب الإخوة الفلسطينيين".

وتابع رئيس الوفد الطبي المصري في غزة: "بدأنا نلتقي بالكوادر الطبية الموجودة هناك، ومقالبة المرضى الراغبين في مناظرة حالتهم، وكان هناك إقبال على الوفد المصري، والطبيب المصري بشكل عام، وثقة كبيرة".

وواصل هشام السعدي قائلاً: "شوفنا مئات من المرضى في أكثر من مكان، واحنا كنا 10 أطباء وانقسمنا على 3 مستشفيات في قطاع غزة، وهما: مستشفى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الشفا، ومستشفى غزة الأم".

وأكمل رئيس الوفد الطبي المصري في غزة أن كل مجموعة من التخصصات ذهبوا لمستشفى من المستشفيات، معقباً: " الزملاء فى فلسطين كانوا عاملين استنفار للتخصصات المختلفة، وبدأنا بالعمل من يوم الجمعة، وبدأ يحصل نوع من الفرز للمرضى اللى محتاجين علاج دوائى ومن يحتاجون إلى علاج جراحى".

وأشار هشام السعدي إلى أن الوفد أجرى 85 حالة تداخلية وجراحية في خلال هذه الفنترة القصيرة، وكانت جراحة العظام لها النصيب الأكبر من هذه العمليات، بالإضافة إلى عمليات القسطرة، والقلب المفتوح معقباً: "ربنا قدرنا انا نقدم لهم الرعاية الصحية".

الوفد الطبي المصري غزة الفلسطينيين الدكتور هشام السعدي فرهود عملية جراحية الرئيس السيسي

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