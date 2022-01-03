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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل إجراء القرعة اليوم.. تعرف على نظام بطولة كأس الرابطة وموعد انطلاقها

رابطة الاندية المحترفة
رابطة الاندية المحترفة

تقام ظهر يوم الاثنين، قرعة كأس الرابطة في نسختها الأولى، تمهيدا لانطلاقها خلال الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الرابطة المصرية في 12 يناير، بمشاركة 18 فريقا تمثل أندية الدوري المصري الممتاز.

موعد قرعة كأس الرابطة

 تقام قرعة كأس الرابطة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر.وتذاع قرعة كأس الرابطة على قناة أون تايم سبورتس.

نظام البطولة

 

 تقام البطولة خلال فترة التوقف الدولي أثناء فترة خوض المنتخب الوطني لبطولة أمم إفريقيا في يناير وفبراير.

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية، قد أعلنت إيقاف النسخة الجارية من بطولة الدوري العام القسم الأول اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2021 حتى يوم 6 فبراير 2022 طبقًا للأجندة الدولية.

وتقسم الأندية لثلاث مجموعات كل واحدة تضم 6 أندية وتأتي أندية الأهلي، الزمالك وبيراميدز على رأس كل مجموعة، وبذلك يخوض كل فريق في مرحلة المجموعات 5 مباريات.

ويصعد إلى نصف النهائي صاحب المركز الأول من كل مجموعة بجانب أفضل فريق في المركز الثاني، ليكتمل عقد نصف النهائي بأربعة أندية.

ويحصل البطل والوصيف على جوائز ستقوم الرابطة بتحديدها، تتمثل في كأس البطولة ومكافأة الفوز.

قرعة كأس الرابطة أندية الدوري المصري قناة أون تايم سبورتس المنتخب الوطني أمم أفريقيا

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