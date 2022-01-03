بعد يومين من الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

وتنحصر فرص سقوط الأمطار على البلاد، بعد حوالي 48 ساعة من موجة أمطار غزيرة شهدتها معظم محافظات الجمهورية.

وعن حالة الطقس اليوم ، فيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلا شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس ، تكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشهد مناطق السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، خلال الطقس اليوم ، أمطار خفيفة إلى متوسطة ، يصاحبها نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية ، على انخفاض فرص سقوط الأمطار وستكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على فترات متقطعة في السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، ولن تؤثر على الأنشطة الداخلية.

من جانبها قالت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم معتدل الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت شاكر، خلال تصريحات تليفزيونية أن البلاد شهدت عدم استقرار فى أحوال الطقس خلال الفترة الماضية، وبدأت تتحسن نسبيا مع استمرار تساقط الأمطار على السواحل والمدن الشاطئية.

و اعتبارا من اليوم الاثنين ستكون الشبورة كثيفة خلال الصباح الباكر، وتصل لحدة الضباب على الطرق الزراعية والسريعة.

وفي هذا السياق قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة لليوم الثانى نظرا لتوقعات الأرصاد باستمرار عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

كانت محافظة مطروح قد شهدت صباح أمس الأحد سقوط أمطارغزيرة وانخفاض في درجات الحرارة مع حالة من الطقس السيىء.

وتعالت في مدينة مرسى مطروح أصوات الرعد وأضاء البرق سماء المحافظة بالإضافة إلى تساقط أمطار على مدن الساحل الشمالي الغربي.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق أسيوط الغربي بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وذلك من الكيلو 80 بسبب الشبورة ، كما تم غلق طريق القطامية - العين السخنة أمام السيارات.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11

جنوب سيناء 21 للعظمى والصغرى 14

شمال الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10