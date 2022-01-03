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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بمدن سيناء

سيارات لشفط مياه
سيارات لشفط مياه الأمطار بمدن سيناء

دفعت شركة مياه الشرب  والصرف الصحي بشمال وجنوب  سيناء،  بسيارات لشفط مياه الأمطار التي سقطت خلال الساعات التي أعقبت الساعات الأولي من اليوم الاثنين من الشوارع الرئيسية بمدن  سيناء ..حيث  شهدت  محافظة شمال سيناء ، هطول أمطار غزيرة متقطعة ،  منذ فجر الاثنين، صاحبها  انخفاض كبير في درجات الحرارة، وصلت الي درجة الصقيع في مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء،  فيما واصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية.

وأثرت الأمطار على الحركة التجارية والأسواق، خلتل ساعات الصباح،  حيث قلت حركة المواطنين بصورة ملحوظة .

 

الطرق الرئيسية والفرعية


وقد  تجمعت كميات كبيرة من المياه في الشوارع و الطرق الرئيسية والفرعية وفي الميادين العامة ومداخل كباري مدينة العريش.

 وقد تم  نتشر  معدات التعامل مع مياه الأمطار و السيول طبقاً لتوزيع المناطق ، وذلك وفقاً لخطة الطوارئ و الازمات.
كما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية والدولية بشمال سيناء حذرا شديدا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث.

وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية، كما واصلت غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن ومختلف مديريات الخدمات والأجهزة المعنية متابعة الظروف الجوية لتلقى أية إخطارات أو بلاغات.والدفع بسيارات شفط المياه التخلص من مياه الأمطار علي الفور.

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في شمال سيناء.. إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الأوسط وأفريقيا

سيارات شفط مياة الامطار سيناء

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