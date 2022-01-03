وضع لها كاميرا مراقبة بدون علمها.. سجن ربة منزل وعشيقها عامين

أصدرت محكمة جنح مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، برئاسة المستشار سمير أحمد السيد، رئيس المحكمة، حكمها بالسجن عامين، لـ"مُدرس ومُدرسة"؛ إثر اتهامهما بالخيانة الزوجية.

وتعود أحداث الواقعة عقب ورود بلاغ إلى مركز شرطة جرجا، من أحد الأشخاص يتهم فيه زوجته المدعوة “ك. ث - 36 عامًا - مُدرسة”، بالخيانة الزوجية مع أحد زملائها في المدرسة، وقيام عشيقها بمعاشرتها داخل شقة الزوجية.

وخلال التحقيقات تبين أن الزوج قام بوضع كاميرا المراقبة داخل الشقة دون علم زوجته، بعد أن شك في سلوكها، وعقب دخول المتهم الثاني في الواقعة ويُدعى “ب. م. ع - 42 عامًا - زميل الزوجة”، كما تبين من خلال كاميرا المراقبة.

تم التحفظ على المتهمين، عقب ضبطهما وإثبات حالة التلبس بمعرفة قوات الشرطة، وعدد من الجيران شهود عيان الواقعة.

وتم حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإحالة الواقعة إلى محكمة الجنح، التي أصدرت حكمها اليوم على الزوجة وعشيقها، لمدة عامين لكل منهما.