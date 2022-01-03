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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

(الاتحاد) الإماراتية: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية

قالت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية إنه على الرغم من إصرار مليشيات الحوثي على المُضي في طريق الاعتداء والدمار داخل اليمن ومعاناة الشعب اليمني في الداخل وتعرض المدنيين لخطر الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية في السعودية إلا أن الحوثيين يدركون تماما أن عدوانهم هنا وهناك لن يحقق لهم شيئًا، ولن يؤدي إلى أي نتيجة، لأن الطريق الوحيد المتوافق عليه عربيًا ودوليًا، هو الحل السياسي.

وأكدت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم /الإثنين/ تحت عنوان "موقف ثابت"- أن الإمارات تدعم وتساند كل ما يسهم في ترسيخ أمن اليمن واستقراره وهو موقف ثابت أكده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال لقائه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك يوم الجمعة الماضي، مجدداً التزام الدولة بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته إلى التنمية والأمن والسلام.

وأضافت أن التضامن الإماراتي مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الحوثية ثابت أيضاً لا يتزعزع انطلاقاً من أنّ أمن البلدين كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وشددت (الاتحاد) على أن مهمة «تحالف دعم الشرعية في اليمن» لن تنتهي إلا بإعادة الشرعية، أما إرهاب الحوثي فمصيره الزوال أمام دماء وتضحيات شهداء الإمارات ودول التحالف والجيش اليمني، وستبقى المقاومة خالدة في صفحات التاريخ جيلاً بعد جيل.

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