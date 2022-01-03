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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

9 منتخبات تتسلح بمحترفي الدوري السعودي في كأس الأمم الإفريقية

حجازي
حجازي

تفقد ثمانية أندية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تسعة محترفين أجانب، بلادهم المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، التي تنطلق 9 يناير الجاري في الكاميرون، بحسب صحيفة “الرياضية” السعودية.

واقتربت النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام على ملاعب الكاميرون انطلاقًا من 9 يناير المقبل، وحتى 6 فبراير.

وسيغيب الـ 9 لاعبين عن أنديتهم خلال الجولات الثلاثة المقبلة من الدوري الـ “16، و17، و18”، وذلك بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم.

ويعد فريق الاتفاق الوحيد من بين الأندية الثمانية، الذي سيفقد أكثر من لاعب، بعد اختيار التونسي نعيم السليتي، صانع الألعاب، والجزائري رايس مبولحي، حارس المرمى، من قبل مدربيهما للانضمام إلى البطولة.

أما بقية الأندية فسيفقد أي منها لاعبًا واحدًا، حيث يفقد النصر خدمات الكاميروني فينسنت أبوبكر، والفيحاء الغاني صامويل أوسو، والاتحاد يغيب عنه المصري أحمد حجازي، فيما يبتعد عن ضمك الجزائري مصطفى زغبة، حارس المرمى.

 كما يلعب فريق الفيصلي دون الرأس الأخصري جوليو تافاريس، بينما يبتعد عن الفتح الجزائري سفيان بن دبكة، وعن الطائي الزيمبابوي ناوليدج موسونا.

ويمثل المهاجمون العدد الأكبر من اللاعبين المختارين بعدد أربعة مقابل حارسي مرمى، والبقية مدافع وجناح أيمن وصانع ألعاب. 

وسيمتد غياب بعض اللاعبين لأكثر من ثلاث جولات حال تأهل منتخب أي منهم للأدوار المتقدمة في البطولة.

دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بطولة الأمم الإفريقية الأمم الأفريقية الكاميرون كأس الأمم الافريقية

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