البنك الدولي يحوّل للأردن 108 ملايين دولار إضافية لمشروع يدعم متضررين من كورونا

حوّل البنك الدولي، 108 ملايين دولار كدفعة جديدة من ضمن دفعات خاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.

وبتحويل الدفعة الجديدة، تصل المبالغ المحولة من البنك لتمويل المشروع إلى نحو 308 ملايين دولار جرى تحويلها عبر دفعات، منذ الموافقة على المشروع في يونيو 2020.

التحويل الجديد من دفعات المشروع جرى على دفعتين في ديسمبر الماضي؛ الأولى 38 مليون دولار، والثانية بقيمة 70 مليون دولار، بينما حوّلت الدفعة السابقة بقيمة 65 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، فيما حوّل الدفعة التي سبقتها في أغسطس الماضي بقيمة 91 مليون دولار، بعد تحويل 43.26 مليون دولار في ديسمبر 2020، إضافة إلى دفعات أخرى لم تتجاوز كل دفعة مليون دولار.

البنك الدولي، وافق في 25 يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.