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رئيس التحرير
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برلمان

تضامن النواب تثمن وصف السفير الكويتى لقيادة الرئيس السيسي بالحكيمة

المهندس حسن المير
المهندس حسن المير عضو مجلس النواب

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة وإشادة الرئيس السيسى بالجهود الحثيثة للسفير "الذويخ" فى دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية.

كما أشاد " المير " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد السفير الكويتى بالقاهرة بأن مصر أصبح لها قيادة حكيمة، متمثلة فى الرئيس السيسى وتعد نموذجًا يحتذى به فى الرؤية التنموية والنهضة معتبراً ذلك الأمر بمثابة شهادة نجاح كويتية من على أرض الواقع لما حققه الرئيس السيسى لمصر وشعبها من إنجازات ومشروعات قومية كبرى فى جميع أنحاء.

وكان سفير الكويت قد أعرب للرئيس السيسى خلال اللقاء عن عميق تقديره لتشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا اعتزازه بفترة عمله بالقاهرة وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت من مراحل متقدمة من التعاون. 

كما عبر عن شكره للشعب المصرى صاحب الحضارة العريقة على ما لاقاه من ترحاب وكرم ضيافة.

سفير دولة الكويت الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير الكويتي بالقاهرة مشروعات قومية كبرى القاهرة

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