أيمن يونس ناعيا إبراهيم حجازي: رحيل فارس مخلص من فرسان الصحافة الرياضية

نعي أيمن يونس نجم الزمالك السابق، الكاتب الصحفي و الإعلامي إبراهيم حجازي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأثنين .

و كتب أيمن يونس:"‏رحيل فارس مخلص من فرسان الصحافه ‏..الرياضيه..الوطنيه..توفي الاستاذ إبراهيم حجازي....ربنا يرحمة و يغفر له و يصبر أهله و تلاميذه و محبيه "

تشيع جنازة الراحل الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الفاروق بالمعادي.



رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي، النائب إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وذلك بعد صراع مع المرض الشديد.



حيث نقل الصحفي إبراهيم حجازي، الأسبوع الماضي إلى الرعاية المركزة بسبب تعرضه لأزمة صحية، وكان يعاني من توابع إصابته بفيروس " كورونا " ، فضلًا عن حدوث بعض المشكلات الصحية الأخرى، التي تسببت في نقله إلى الرعاية المركزة.

وكتب نجل إبراهيم حجازي عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " .. إنا لله وانا اليه راجعون.. انتقل إلي رحمة الله أبويا حبيبي، وتابع نجل الراحل: تشيع جنازة إبراهيم حجازي عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الفاروق بالمعادي.



وكان قد تخرج الصحفي إبراهيم حجازى، في المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، واشتغل ضابط احتياط بالقوات الخاصة عام 1957 ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، ونجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة، وقدم إبراهيم حجازى برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء".



وكان اهتمام الصحفي إبراهيم حجازي، الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.



كما استطاع إبراهيم حجازى أن يقدم خلال مسيرته الإعلامية، شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، حيث يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شىء فى تاريخ الأمة العربية، وأن الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة يجب أن يعلم أن مصر صنعت المعجزات.