وزير الرياضة ينعى الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خالص تعازيه في وفاة الكاتب الصحفي القدير إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، مقدماً العزاء والمواساة لأسرة الراحل، داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الكاتب الراحل أثري بأعماله وفكره وكتاباته المتنوعة العمل الإعلامي الرياضي، وحظى بشعبية كبيرة داخل الوسط الرياضي والإعلامي، مشيراً أن الأسرة الرياضية المصرية فقدت رمزاً تنويرياً كبيراً صاحب البصمات الواضحة في مجال الإعلام الرياضي.

وتوفى الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، اليوم، الاثنين، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية.

وكان إبراهيم حجازي يعاني من توابع إصابته بفيروس كورونا، فضلًا عن حدوث بعض المشكلات الصحية الأخرى، التي تسببت في نقله للرعاية المركزة.

وكتب نجل إبراهيم حجازي عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “إنا لله وانا اليه راجعون.. انتقل الي رحمة الله أبويا حبيبي”.

وتابع: “تشيع جنازة إبراهيم حجازي عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الفاروق بالمعادي”.

وكان الإعلامي إبراهيم حجازي وعضو مجلس الشيوخ، تعرض لوعكة صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله للمستشفى، في أكتوبر الماضي، قبل أن ينتقل على إثرها مجددا للرعاية المركزة في مطلع ديسمبر الماضي.

وكان الراحل إبراهيم حجازي قد تولي رئاسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ وغيرها من المواقع التى تولي إدارتها وقيادتها خلال مسيرته الحافلة بالعطاء.