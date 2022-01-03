عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قلب الوطن العربي.. خطوات مهمة لتعزيز التعاون بين مصر وأشقائها في 2021|انفوجراف

وزير الزراعة
وزير الزراعة

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف، بعنوان: "الزراعة المصرية" في قلب الوطن العربي .. خطوات هامة لتعزيز التعاون بين مصر واشقائها العرب في ٢٠٢١، حيث استعرض خلاله اهم الأنشطة على مستوى الدول العربية، والتي تم تنسيقها مع الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة.

واوضح الانفوجراف ان عام ٢٠٢١ شهد خطوات مصرية هامة، اتخذها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز التعاون بين مصر واشقائها من الدول العربية، بهدف تحقيق الامن الغذائي لشعوب المنطقة العربية، وزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي وتمثلت في التالي:


لجان عليا:
١- وزير الزراعة يشارك  في الاجتماع الوزاري للدورة 29 للجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة بالعاصمة عمّان.

٢- وزير الزراعة يشارك في الاجتماع الوزاري للدورة 11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بالقاهرة.


لجان فنية:

١- وزير الزراعة يستقبل وزير الثروة الحيوانية السوداني للقاهرة وعقد الدورة الاولى للجنة الفنية المصرية السودانية المشتركة للثروة الحيوانية.

٢- وزير الزراعة يستقبل نظيره اللبناني للقاهرة  وعقد الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية اللبنانية المشتركة.


مذكرات تفاهم تم توقيعها:

١- مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا للتعاون في المجال الزراعي.

٢- مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا للتعاون في مجال الحجر الزراعي  


لقاءات ثنائية:
١- وزير الزراعة يبحث مع نظيره الصومالي  تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي.

٢- وزير الزراعة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي زيادة الاستثمارات الزراعية للهيئة بجمهورية مصر العربية.


زيارات خارجية:

وزير الزراعة يترأس وفد رفيع المستوى لزيارة  المملكة العربية السعودية  للتباحث حول التعاون المشترك بين البلدين.

الزراعة قلب الوطن قلب الوطن العربي خطوات هامة التعاون

ترشيحاتنا

وزير النقل: إضاءة الدائري بأعمدة الهاي ماست وبدء تنفيذ 10 محطات للأتوبيس الترددي السريع

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج يطالب بالقصاص لـ فتاة الغربية |فيديو

صندوق التنمية الحضرية: صنعنا مشروعات تصل ميزانيتها إلى 900 مليار جنيه

300 مليون جنيه.. ترشيد الإنفاق الحكومي في شراء الصور الفضائية ومراجعة استخدامها

التنمية الحضرية: تنفيذ 500 ألف وحدة لتطوير المناطق غير الآمنة بـ27 محافظة|فيديو

اعرف إزاي تنقل أرقامك لشبكة ثانية وتتابعها بتطبيق MyNTRA من القومي للاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 ينطلق في السماء.. ارتفاع تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-1-2022

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة تصل لحد الصقيع

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

إلغاء المؤتمر الصحفي لجهاز منتخب مصر الوطني

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

بشائر 2022..علاوة 7 % أول يوليو للموظفين.. وزيادة مرتبات القطاع الخاص يناير الجارى

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد أم المعتقلين.. سر خصام نادية لطفي لعبد الحليم ودخولها حصار بيروت.. نوستالجيا

بعد قرار الأهلي.. هل يكون مصير وليد سليمان مثل حسام عاشور أم غالي؟

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

فيديو

هل اعتزل الغناء مجددا.. مروان بابلو يصدم الجمهور ويحذف أغانيه وصوره "فيديو"

فيديوجراف| نهاية الأرض حدث كبير ينتظره العالم قادم من الفضاء

وهم وكلام فارغ.. شاهد رد علي جمعة عن توقعات السنة الجديدة

فيديوجراف| لإسعاد جمهوره.. حمو بيكا يجسد شخصية بابا نويل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ