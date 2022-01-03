التنمية الحضرية: تنفيذ 500 ألف وحدة لتطوير المناطق غير الآمنة بـ27 محافظة|فيديو

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إنه تم تغيير إسم الصندوق بهذا الإسم نتيجة القضاء على المناطق غير الآمنة فى الحقبة السابقة، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء بنسبة 90% من المشروعات التابعة للصندوق، والمتبقي مشروعات جاهزة للافتتاح.

وأضاف "صديق"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك خطة تنمية حضارية طموحة جدا من قبل الصندوق، ومنها تطوير القاهرة التاريخية وحدائق الفسطاط والأمكان غير المخططة وغيرها.

وتابع أنه منذ خمس سنوات وتم الإنتهاء من تطور منطقة تل العقارب، معقبا: "بعد ماكانوا بيقولوا إستحالة نطور من تلك المناطق، ومفيش كلمة مستحيل، وهناك مشروعات وصلت لمرحلة الإعجاز فى التنفيذ، ونطور حياة الأن".

وأشار إلى أن حي الأسمرات يتم إطلاق عليه "كومباوند"، نظرا لما يحتويه من خدمات وتعليم وصحة وفرص عمل، خاصة للسيدات، بإجمالي 3200 سيدة، منها مصانع للغزل والسجاد الحرير والصوف والملابس الجاهزة وغيرها.

وأفاد أن الجهاز يقوم بتنفيذ 500 ألف وحدة لتطوير المناطق غير الآمنة على 27 محافظة، لافتا إلى أنه يتم الأن العمل على 108 ألف وحدة فى 13 محافظة ب35 مشروع، وتم البدء بهم بالفعل.