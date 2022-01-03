تامر هجرس يخطف الأنظار في أحدث ظهور له مع والدته

نشر تامر هجرس صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر تامر هجرس، في الصورة بصحبة والدته مما أثار إعجاب متابعيه.

وعلق تامر هجرس قائلًا:«الغداء مع ماما ».

أعمال تامر هجرس

بدأ تامر هجرس حياته المهنية في مجال عروض الأزياء، ثم بدأ في العمل السينمائي من خلال فيلم «بركان الغضب».

شارك بعدها مع الفنان عادل إمام في فيلم “التجربة الدنماركية”، ثم في بطولة أفلام “عمليات خاصة” و"البلد دي فيها حكومة".

وتفرغ تامر هجرس في السنوات الأخيرة للعمل في الدراما التلفزيونية، ومن المسلسلات التي قام ببطولتها: “خاص جدًا، زي الورد، باب الخلق، شربات لوز”.