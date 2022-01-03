عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر هجرس يخطف الأنظار في أحدث ظهور له مع والدته

تامر هجرس و والدته
تامر هجرس و والدته

نشر تامر هجرس صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر تامر هجرس، في الصورة بصحبة والدته مما أثار إعجاب متابعيه.

وعلق تامر هجرس قائلًا:«الغداء مع ماما ». 

أعمال تامر هجرس

بدأ تامر هجرس حياته المهنية في مجال عروض الأزياء، ثم بدأ في العمل السينمائي من خلال فيلم «بركان الغضب».

شارك بعدها مع الفنان عادل إمام في فيلم “التجربة الدنماركية”، ثم في بطولة أفلام “عمليات خاصة” و"البلد دي فيها حكومة".

وتفرغ تامر هجرس في السنوات الأخيرة للعمل في الدراما التلفزيونية، ومن المسلسلات التي قام ببطولتها: “خاص جدًا، زي الورد، باب الخلق، شربات لوز”.

تامر هجرس التواصل الاجتماعي انستجرام سينما دراما الفن

موضوعات متعلقة

تويتر يتحول لدفتر عزاء بعد وفاة إبراهيم حجازي

أيمن يونس ناعيا إبراهيم حجازي: رحيل فارس مخلص من فرسان الصحافة الرياضية

خالص العزاء.. أحمد شوبير ينعى الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي

سيف زاهر ينعى الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي

درة تشارك متابعيها كواليس مسلسل المشرحة

شاهد.. إطلالة ساحرة لـ هيدي كرم في أحدث ظهور لها

خالد سليم يشارك متابعيه لحظات عودته للجيم مرة أخرى.. شاهد

بإطلالة شتوية.. أسماء جلال تخطف الأنظار من منزلها

ترشيحاتنا

وزير النقل: إضاءة الدائري بأعمدة الهاي ماست وبدء تنفيذ 10 محطات للأتوبيس الترددي السريع

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج يطالب بالقصاص لـ فتاة الغربية |فيديو

صندوق التنمية الحضرية: صنعنا مشروعات تصل ميزانيتها إلى 900 مليار جنيه

300 مليون جنيه.. ترشيد الإنفاق الحكومي في شراء الصور الفضائية ومراجعة استخدامها

التنمية الحضرية: تنفيذ 500 ألف وحدة لتطوير المناطق غير الآمنة بـ27 محافظة|فيديو

اعرف إزاي تنقل أرقامك لشبكة ثانية وتتابعها بتطبيق MyNTRA من القومي للاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 ينطلق في السماء.. ارتفاع تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-1-2022

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة تصل لحد الصقيع

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

إلغاء المؤتمر الصحفي لجهاز منتخب مصر الوطني

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

بشائر 2022..علاوة 7 % أول يوليو للموظفين.. وزيادة مرتبات القطاع الخاص يناير الجارى

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد أم المعتقلين.. سر خصام نادية لطفي لعبد الحليم ودخولها حصار بيروت.. نوستالجيا

بعد قرار الأهلي.. هل يكون مصير وليد سليمان مثل حسام عاشور أم غالي؟

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

فيديو

هل اعتزل الغناء مجددا.. مروان بابلو يصدم الجمهور ويحذف أغانيه وصوره "فيديو"

فيديوجراف| نهاية الأرض حدث كبير ينتظره العالم قادم من الفضاء

وهم وكلام فارغ.. شاهد رد علي جمعة عن توقعات السنة الجديدة

فيديوجراف| لإسعاد جمهوره.. حمو بيكا يجسد شخصية بابا نويل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ